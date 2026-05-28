Protesta per la Paladina-Sedrina rinviata al 12 settembre la rabbia di Milesi | Scelta che ci copre di ridicolo

La protesta a sostegno della Tangenziale Sud di Bergamo è stata rinviata al 12 settembre 2026. La decisione ha suscitato reazioni, tra cui quella di un rappresentante che ha definito la scelta “ridicola”. La mobilitazione, comunque, resta confermata, anche se spostata di alcuni anni.

La decisione presa dalla Comunità Montana dopo le rassicurazioni ricevute da Anas. Ma le motivazioni non convincono il vicesindaco di San Pellegrino Terme La mobilitazione a sostegno della Tangenziale Sud di Bergamo è confermata, ma sarà posticipata al 12 settembre 2026. Una decisione presa dalla Comunità Montana Valle Brembana nella serata di mercoledì, dopo le rassicurazioni ricevute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da Anas e dalla Provincia di Bergamo durante l’incontro svoltosi a Roma lo scorso 20 maggio. Prima della scelta definitiva, i primi cittadini hanno inoltre condiviso il confronto con i sindaci di Villa d’Almè, Almè e Paladina, territori direttamente interessati dall’opera e dalla mobilitazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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