Proseguono i controlli dei Carabinieri contro i reati ambientali e a tutela delle specie animali protette

I Carabinieri di Avellino e il reparto Forestale hanno deferito una persona alla Procura per reati ambientali. I controlli congiunti hanno riguardato la tutela delle specie protette e la salvaguardia dell’ambiente. L’indagato è stato segnalato in stato di libertà e dovrà rispondere di eventuali violazioni emerse durante le verifiche. L’operazione si inserisce in un’attività continua di controllo contro i reati ambientali nella zona.

L’attività congiunta posta in essere tra il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e la specialità dei Carabinieri Forestale del Gruppo di Avellino, permetteva di deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, una persona resasi responsabile. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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