Conservazione habitat e specie protette dalla Regione 8 milioni di euro per la tutela dei siti

La Regione Umbria ha stanziato 8 milioni di euro destinati alla conservazione degli habitat naturali e alla protezione delle specie considerate a rischio. La somma viene assegnata attraverso un programma volto a preservare i siti di interesse ambientale presenti nel territorio regionale. L’obiettivo è garantire interventi specifici per mantenere e migliorare le condizioni di questi ambienti e delle specie che vi abitano.

Conservazione degli habitat e tutela delle specie al centro di un'importante azione della Regione Umbria. La Giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessora Simona Meloni, ha attivato le procedure per l’avvio dell’azione 2.7.1 "Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000".🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Notizie correlate

Scienza e tutela dei beni culturali, un nuovo modello di conservazione preventiva(Adnkronos) – Le Terme di Diocleziano hanno ospitato la firma di un accordo di collaborazione scientifica tra il Museo Nazionale Romano (MNR) e...

Dalla Regione oltre 12 milioni per imprese agricole, zootecniche, ittiche e per la tutela dell’apeLa Regione Emilia-Romagna approva la nuova legge regionale per il sostegno ai comparti agricoli, zootecnici, della pesca e dell’acquacoltura e mette...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Parchi e forestazione, cresce di un terzo la Riserva naturale dei Ghirardi nell’Appennino parmense; National Geographic 33: Benedetta Gori racconta i suoi studi sulle piante dimenticate; Proteggere per crescere: la strategia canadese per la natura; Giornata Internazionale della Biodiversità – 22 maggio.

Rapporto Natura 2000 sullo stato di conservazione delle specieCon la fine del 2024 è tornato l'appuntamento con il Rapporto Natura 2000 sullo stato di conservazione delle specie di interesse comunitario. La tutela delle specie e degli habitat naturali più a ... ansa.it

Natura 2000: attuazione direttive Habitat e Uccelli28/11/2016 - La Direttiva del Consiglio delle Comunità europee 92/43/CEE del 21/05/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ... regione.campania.it

Visite speciali in Sila… Giunti da ogni parte d’Italia per studiare l’avifauna e perseguire finalità di ricerca e conservazione di specie e habitat della Sila. Il Gruppo Locale di Conservazione 121 Sila (GLC Lipu Sila), con il suo Coordinatore Gianluca Congi, hann - facebook.com facebook