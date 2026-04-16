Nell’ambito di controlli mirati alla tutela ambientale, i Carabinieri Forestali hanno sequestrato un’azienda accusata di reati ambientali. Durante le verifiche, sono stati riscontrati illeciti che hanno portato alla confisca delle attività e dei mezzi utilizzati. L’intervento si inserisce in una serie di operazioni svolte per contrastare comportamenti illeciti contro l’ambiente. Le autorità competenti hanno avviato le procedure legali previste.

Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino Durante il sopralluogo, i Carabinieri, rinvenivano circa 30 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi, accantonati alla rinfusa sul nudo terreno, costituiti da contenitori di solventi e vernici e da imballaggi intrisi di sostanze pericolose altamente tossiche. Alla luce delle irregolarità riscontrate i Carabinieri procedevano a porre sotto sequestro penale l’intera azienda di circa 500 metri quadrati compreso il piazzale antistante ove erano stoccati parte dei rifiuti. L’attività rientra nel più ampio dispositivo di controlli predisposto dall’Arma dei Carabinieri a tutela del territorio e dell’ambiente.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Blitz dei Carabinieri Forestali: azienda sequestrata per reati ambientali

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