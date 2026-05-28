Prosegue la missione per salvare i 7 intrappolati nella grotta in Laos | Serve più ossigeno per portarli fuori

Le squadre di soccorso in Laos continuano le operazioni di salvataggio dei sette intrappolati in una grotta, con la necessità di aumentare l'apporto di ossigeno per facilitarne l'estrazione. Le operazioni sono in corso da diversi giorni e coinvolgono tecnici specializzati e attrezzature di emergenza. Non sono stati forniti aggiornamenti sulle condizioni dei minori o degli adulti coinvolti, mentre le autorità monitorano costantemente la situazione.

In Laos proseguono le operazioni di soccorso e ricerca per le 7 persone intrappolate da giorni in una grotta. I soccorritori stanno lavorando tra cunicoli strettissimi e il rischio di carenza d’ossigeno: "I pericoli principali sono rimanere senza aria e restare bloccati a nostra volta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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2026 Action Hit: Guerrillas Risk Everything to Save U.S. Pilot,Enemy Turns the Battlefield Into Hell

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