Maldive i corpi degli italiani intrappolati nella grotta a 60 metri | Sono in balia degli squali

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle Maldive continua la ricerca dei quattro sub italiani dispersi in una grotta a circa 60 metri di profondità, dopo che un quinto è stato già trovato senza vita. La zona è caratterizzata dalla presenza di squali, che si aggirano intorno ai corpi, rendendo ancora più complesso il tentativo di recupero. Le operazioni di soccorso sono in corso e coinvolgono squadre specializzate che lavorano per localizzare e recuperare i corpi ancora intrappolati nelle acque profonde.

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Alle Maldive prosegue la corsa contro il tempo per recuperare i corpi di quattro subacquei italiani ancora dispersi (un quinto è già stato recuperato senza vita). Una squadra di esperti finlandesi della DAN Europe è arrivata a Malé per scendere nella grotta a 60 metri, tra rischi concreti di squali, scarsa visibilità e correnti forti. “Ogni ora che passa è decisiva, dobbiamo trovarli in fretta" avverte Laura Marroni, vicepresidente dell'associazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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