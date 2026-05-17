Maldive i corpi degli italiani intrappolati nella grotta a 60 metri | Sono in balia degli squali

Alle Maldive continua la ricerca dei quattro sub italiani dispersi in una grotta a circa 60 metri di profondità, dopo che un quinto è stato già trovato senza vita. La zona è caratterizzata dalla presenza di squali, che si aggirano intorno ai corpi, rendendo ancora più complesso il tentativo di recupero. Le operazioni di soccorso sono in corso e coinvolgono squadre specializzate che lavorano per localizzare e recuperare i corpi ancora intrappolati nelle acque profonde.

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