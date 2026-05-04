Teatro Donizetti | Shakespeare chiude la stagione di Prosa

La stagione di Prosa al Teatro Donizetti si conclude con la rappresentazione di Riccardo III, interpretato da Maria Paiato. Lo spettacolo sarà in scena dal 9 al 17 maggio. La pièce è l'ultima del ciclo teatrale di quest'anno e chiude il cartellone dedicato alla prosa. La recita si svolgerà in più date nel mese di maggio, offrendo al pubblico l'opportunità di vedere la commedia in diverse occasioni.

A TEATRO. Si chiude con Maria Paiato nei panni di Riccardo III la stagione di Prosa del Teatro Donizetti: in scena dal 9 al 17 maggio. La Stagione di Prosa della Fondazione Teatro Donizetti si conclude nel segno di Shakespeare: da sabato 9 a domenica 17 maggio è infatti in programma nel principale teatro cittadino Riccardo III, capolavoro assoluto del teatro shakesperiano. A portarlo in scena sarà Maria Paiato, nei panni del protagonista, insieme a un nutrito gruppo di attori: Riccardo Bocci, Tommaso Cardarelli, Francesca Ciocchetti, Ludovica D’Auria, Giovanna Di Rauso, Giovanni Franzoni, Igor Horvat, Emiliano Masala, Cristiano Moioli, Lorenzo Vio, Carlotta Viscovo.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Teatro Donizetti: Shakespeare chiude la stagione di Prosa Notizie correlate Leggi anche: Riccardo III di William Shakespeare con Maria Paiato chiude la stagione di prosa al Teatro Donizetti “Le gratitudini” si chiude la stagione di prosa al Teatro Marconi di AbanoSarà lo spettacolo “Le gratitudini” a chiudere la 36ª stagione di prosa “Abano Teatro”. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Molto Rumore per Nulla, Shakespeare in scena al Sociale; Festival Como Città della Musica, tutto il programma dell'edizione 2026; Molto rumore per nulla - Teatro Sociale Aslico - eventi. Teatro Donizetti: Shakespeare chiude la stagione di ProsaSi chiude con Maria Paiato nei panni di Riccardo III la stagione di Prosa del Teatro Donizetti: in scena dal 9 al 17 maggio. ecodibergamo.it Si chiude con Maria Paiato nei panni di Riccardo III la stagione di Prosa del Teatro Donizetti: in scena dal 9 al 17 maggio. x.com Si chiude con Maria Paiato nei panni di Riccardo III la stagione di Prosa del Teatro Donizetti: in scena dal 9 al 17 maggio. - facebook.com facebook