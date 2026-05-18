Il Teatro Donizetti conquista i giovani Panigada | Coinvolti 3.700 studenti 54 abbonati under 19

Il Teatro Donizetti ha attirato un pubblico giovane durante la sua stagione di prosa e altri percorsi, con circa 3.700 studenti coinvolti e 54 abbonamenti sottoscritti da under 19. L’afflusso di giovani rappresenta una parte significativa degli spettatori, dimostrando un interesse crescente per le attività teatrali organizzate nella struttura. La partecipazione di studenti di diverse età si è tradotta in un’affluenza costante durante gli spettacoli, testimoniando la capacità del teatro di attrarre questa fascia di pubblico.

Il Teatro Donizetti conquista i giovani. Tra il numeroso pubblico che ha assistito agli spettacoli della Stagione di Prosa e Altri Percorsi ci sono stati 3.700 studenti, dei quali 2.700 hanno partecipato a progetti formativi volti ad approfondire i temi che hanno caratterizzato testi ed esibizioni. Ma c’è un altro dato particolarmente significativo, ossia i 54 abbonamenti sottoscritti da under 19, a riprova del profondo legame tra le nuove generazioni e il prestigioso palcoscenico cittadino. È la classica “ciliegina sulla torta” di un’annata ricca di soddisfazioni: abbiamo intervistato Maria Grazia Panigada, direttrice artistica della Prosa e degli Altri Percorsi di Fondazione Teatro Donizetti chiedendole di tracciare un bilancio della Stagione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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