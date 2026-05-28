In Veneto, il concorso per 165 posti di medici di emergenza-urgenza nel pronto soccorso ha portato all'assunzione di 24 professionisti. La selezione, la più grande dopo la pandemia, ha suscitato grandi aspettative, ma i numeri finali evidenziano una discrepanza tra le candidature e le assunzioni. La procedura ha coinvolto numerosi partecipanti, ma solo una parte ha ottenuto l'incarico.

VENEZIA - Era il più grande concorso per la Medicina d'emergenza-urgenza nel dopo Covid in Veneto. Ed è stato accompagnato da rilevanti aspettative da parte della Regione, fiduciosa sul fatto che le aziende sanitarie e ospedaliere stessero tornando a trovare personale per il Pronto soccorso. Ma i risultati del reclutamento sono decisamente al di sotto delle attese: a fronte di 165 posti messi a bando, i candidati ammessi alla selezione sono stati solo 50 e nel corso della procedura sono ulteriormente diminuiti, tanto che alla fine appena 24 caselle potranno essere coperte. I VERBALI Indetta da Azienda Zero lo scorso 17 marzo, la ricerca riguardava 165 medici da assumere a tempo pieno ed indeterminato, oltre che a rapporto esclusivo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Pronto soccorso, il Veneto cerca 165 medici ma ne arruola solo 24

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