L' Asp cerca medici e psichiatri libero professionisti da mandare nei pronto soccorso e in carcere | il bando

L'Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha pubblicato due avvisi pubblici per l'assunzione di medici e psichiatri libero professionisti. Gli incarichi riguardano i pronto soccorso degli ospedali e gli istituti penitenziari della zona. La selezione è rivolta a professionisti interessati a lavorare in queste strutture, con incarichi che prevedono attività in ambito sanitario e penitenziario.

L'Azienda sanitaria provincia ha pubblicato due avvisi pubblici per il conferimento di incarichi della durata di sei mesi. Paga oraria dai 65 agli 85 euro lordi l'ora, più oneri fiscali e previdenziali. Come partecipare L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha pubblicato due avvisi pubblici per il conferimento di incarichi libero-professionali rivolti a medici da destinare ai pronto soccorso degli ospedali aziendali e agli istituti penitenziari del territorio. L’iniziativa è finalizzata a garantire la continuità dell’assistenza sanitaria in due ambiti particolarmente delicati del sistema sanitario. Il primo avviso riguarda il conferimento di incarichi a medici da impiegare nei pronto soccorso dei presidi ospedalieri aziendali, con l’obiettivo di garantire la piena operatività delle strutture di emergenza-urgenza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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