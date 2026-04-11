Sanità La Vardera a Bronte | Solo 2 medici su 8 al pronto soccorso

Il deputato di ControCorrente ha visitato Bronte, concentrando l’attenzione sulla situazione del pronto soccorso locale, dove soltanto due medici su otto sono presenti. La visita si inserisce in un tour in Sicilia volto a evidenziare le criticità del sistema sanitario nelle zone interne. La questione dei medici in servizio è stata al centro dell’attenzione durante l’incontro con i rappresentanti locali.

Il tour siciliano del deputato di ControCorrente, Ismaele La Vardera, fa tappa a Bronte e accende i riflettori sulle criticità della sanità nelle aree interne. Durante la visita al ospedale Castiglione-Prestianni, accompagnato dal candidato sindaco Giuseppe Gullotta, emerge un dato che preoccupa.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Marche, Sanità: aumentati stipendi dei medici del pronto soccorso Nicola Fratoianni e Ismaele La Vardera al circolo Empedocleo: confronto su sanità, acqua e legalitàMartedì 24 febbraio alle ore 18 iniziativa di Sinistra Italiana con dirigenti regionali e provinciali per discutere delle criticità del territorio e...