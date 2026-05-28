Pronto il Melonellum 2.0 opposizioni sulla barricate

Il Melonellum 2.0 è stato depositato come nuovo testo base nella commissione Affari costituzionali della Camera, al termine di una discussione generale. La commissione è presieduta da un rappresentante di un partito di centrodestra. Le opposizioni si sono opposte alla proposta, manifestando dissenso.

Detto, fatto. Il Melonellum 2.0 è stato depositato come nuovo testo base, al termine della discussione generale, nella commissione Affari costituzionali della Camera presieduta dall’azzurro Nazario Pagano. E poco prima la Capigruppo ha calendarizzato la riforma elettorale che supera i collegi uninominali del Rosatellum, e con essi i rischio “pareggio” alle politiche del prossimo anno, per il 26 giugno. Una «forzatura inaccettabile» per i partiti d’opposizione, che rimandano al mittente la vulgata della maggioranza sulle modifiche fatte per andare incontro ai loro rilievi. «Ridicolo sostenere che il nuovo testo della maggioranza tenga conto delle osservazioni delle opposizioni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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