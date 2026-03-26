La Lega ha dichiarato che la revisione della legge elettorale non rappresenta una priorità, rallentando così l’iter legislativo voluto da Fdi. Nel frattempo, le opposizioni si preparano a opporsi con fermezza alla proposta, mentre a poche ore dalla sconfitta referendaria, il governo ha accelerato i lavori sulla riforma elettorale. La discussione si svolge in un clima di tensione politica crescente.

A poche ore dalla sconfitta al referendum dalla maggioranza è arrivata immediata l’accelerazione sulla legge elettorale. Nel pieno del terremoto politico, tra polemiche e dimissioni, è stata fissata una data: martedì 31 marzo in commissione Affari costituzionali alla Camera inizierà l’esame della proposta. Ma l’iter potrebbe essere tutt’altro che lineare e fluido. Non solo per la contrarietà dei partiti di opposizione ma anche perché, all’interno delle stesse forze di governo cova il malcontento. In particolare dal fronte Lega, partito che non nasconde le sue perplessità: “Non si vincono le elezioni cambiando il sistema di voto”, dice in Transatlantico il viceministro leghista Edoardo Rixi, come riporta il Giornale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Lega frena sulla legge elettorale voluta da Fdi: “Non è una priorità”. E le opposizioni sono pronte alle barricate

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