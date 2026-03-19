Le opposizioni sono già pronte a intervenire, mentre il Comune si prepara a riscrivere le ordinanze stradali seguendo la sentenza del Tar e mantenendo il limite di 30 kmh in tutte le strade. FdI afferma che impugnerà le misure considerate fallaci, annunciando che valuterà tutte le opzioni legali a disposizione. La situazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi.

La battaglia non sembra finita. Se il Comune risponde alla sentenza del Tar, ascoltando il parere dei giudici e riscrivendo da cima a fondo le ordinanze strada per strada con il limite dei 30 all’ora, le opposizioni sono pronte a studiare tutte le carte – oltre 20 ordinanze per 1.000 tratti stradali di Bologna –, riga per riga, capitolo per capitolo, per scovare eventuali falle e impugnare i provvedimenti. Lo promette Fratelli d’Italia, i cui esponenti avevano sostenuto il ricorso di un tassista fino al pronunciamento di fine gennaio che aveva ‘congelato’ la misura. "Quello che sta predisponendo ora la Giunta guidata da Matteo Lepore è... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Opposizioni già sulle barricate. FdI: "Studieremo tutte le carte e impugneremo le misure fallaci"

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