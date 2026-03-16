Pronostico Sporting-Bodo Glimt | finito il tempo delle sorprese

Nella sfida degli ottavi di finale di Champions League tra Sporting e BodoGlimt, si conoscono già le probabili formazioni e le modalità di visione in tv. Il Bodo ha dimostrato di essere una squadra in buona forma, mentre lo Sporting si prepara a rispondere sul campo. La partita si avvicina e il pronostico si fa interessante, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

Sporting-BodoGlimt è una partita degli ottavi di finale di Champions League: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico Parlare di sorpresa ormai è qualcosa di riduttivo: il Bodo sta dimostrando ampiamente di meritare tutto quello che sta riuscendo a fare in questo momento. E il tre a zero inflitto allo Sporting all’andata è una netta prova di forza e una grandissima ipoteca alla qualificazione ai quarti. Un cammino davvero incredibile. Pronostico Sporting-BodoGlimt: finito il tempo delle sorprese (AnsaFoto) – Ilveggente.it Nonostante i portoghesi siano riusciti, una volta nella loro storia, a ribaltare un risultato del genere contro il Manchester United – ma parliamo della stagione ’63-’64 – questa volta possibilità non ce ne stanno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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