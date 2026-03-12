Bodo Glimt il sogno in Champions League continua! Dopo l’impresa contro l’Inter superato 3-0 lo Sporting Lisbona

Il Bodo Glimt ha conquistato una vittoria importante in Champions League, battendo lo Sporting Lisbona con un punteggio di 3-0. Questa vittoria segue quella precedente contro l’Inter, mantenendo vivo il cammino nel torneo. La squadra norvegese ha dimostrato determinazione sul campo e si prepara ora alle prossime sfide della competizione.

Il Bodo Glimt vince nettamente un'altra gara casalinga in Champions League. Questa volta la vittima è lo Sporting Lisbona che non riesce a opporsi ai calciatori norvegesi e mette in serio rischio la qualificazione che ora pende tutta verso

Il cammino del Bodo Glimt in Champions League dalla sconfitta contro la Juventus del 25 novembre: 10/12/2025 Borussia Dortmund–Bodø/Glimt 2-2 20/01/2026 Bodø/Glimt–Manchester City 3-1 28/01/2026 Atlético Madrid–Bodø/Glimt 1-2 18/02/2026 Bodø/Gl

Fet, Blomberg e Hogh