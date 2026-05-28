Pronostico Palmeiras-Junior Barranquilla | per il primo posto non è detta l’ultima

Notizia in breve

La partita tra Palmeiras e Junior Barranquilla si disputa nella sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores, con in palio il primo posto nel girone. L’incontro si svolge tra giovedì e venerdì alle 00:00 ora italiana. La sfida sarà trasmessa in streaming e saranno disponibili notizie, statistiche e probabili formazioni. La partita non determina ancora il primo classificato, e il risultato potrebbe influenzare la posizione finale delle due squadre nel girone.