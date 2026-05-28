Pronostico Palmeiras-Junior Barranquilla | per il primo posto non è detta l’ultima

Da ilveggente.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La partita tra Palmeiras e Junior Barranquilla si disputa nella sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores, con in palio il primo posto nel girone. L’incontro si svolge tra giovedì e venerdì alle 00:00 ora italiana. La sfida sarà trasmessa in streaming e saranno disponibili notizie, statistiche e probabili formazioni. La partita non determina ancora il primo classificato, e il risultato potrebbe influenzare la posizione finale delle due squadre nel girone.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Qualificazione ancora tutta da conquistare per una delle possibili protagoniste di questa Copa Libertadores, il Palmeiras. A 90 minuti dalla fine della fase a gironi, il Verdao non è sicuro di avanzare al turno successivo: serve un pareggio nell’ultimo turno contro i colombiani dello Junior Barranquilla per essere certi di volare agli ottavi. A quota 9 punti, infatti, la squadra di Abel Ferreira blinderebbe quantomeno il secondo posto: in caso di arrivo a pari punti con lo Sporting Cristal terzo, momentaneamente a -2, il Palmeiras resterebbe davanti per il vantaggio negli scontri diretti, avendo avuto la meglio sui peruviani sia all’andata che al ritorno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico palmeiras junior barranquilla per il primo posto non 232 detta l8217ultima
© Ilveggente.it - Pronostico Palmeiras-Junior Barranquilla: per il primo posto non è detta l’ultima
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Pronostico Bragantino-Palmeiras: arriva il mezzo passo falsoDomenica alle 23:30 si disputa la partita tra Bragantino e Palmeiras, valida per la tredicesima giornata del campionato brasiliano.

Pronostico Corinthians-Palmeiras: la marcia continuaDomenica alle 23:30 si gioca la partita tra Corinthians e Palmeiras, valida per l’undicesima giornata del campionato brasiliano.

Temi più discussi: Pronostico Palmeiras-Junior Barranquilla: per il primo posto non è detta l’ultima; Pronostico Palmeiras - Junior FC: analisi e quote; Pronostico Palmeiras - Junior - Quote & Statistiche - 28 maggio 2026, Copa Libertadores, America Latina; Pronostico Cerro Porteno-Sporting Cristal: nel fortino arrivano i punti decisivi.

pronostico palmeiras junior pronostico palmeiras junior barranquillaPronostico Palmeiras-Junior Barranquilla: per il primo posto non è detta l’ultimaPalmeiras-Junior Barranquilla è una partita di Copa Libertadores e si gioca venerdì alle 00:00: streaming, formazioni, pronostico. ilveggente.it

pronostico palmeiras junior pronostico palmeiras junior barranquillaPalmeiras vs Junior de Barranquilla Pronóstico y Apuestas Copa Libertadores | 28/05/26Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Palmeiras vs Junior de Barranquilla por Copa Libertadores el 28/05/26. goal.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web