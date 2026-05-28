Pronostico Palmeiras-Junior Barranquilla | per il primo posto non è detta l’ultima
La partita tra Palmeiras e Junior Barranquilla si disputa nella sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores, con in palio il primo posto nel girone. L’incontro si svolge tra giovedì e venerdì alle 00:00 ora italiana. La sfida sarà trasmessa in streaming e saranno disponibili notizie, statistiche e probabili formazioni. La partita non determina ancora il primo classificato, e il risultato potrebbe influenzare la posizione finale delle due squadre nel girone.
Qualificazione ancora tutta da conquistare per una delle possibili protagoniste di questa Copa Libertadores, il Palmeiras. A 90 minuti dalla fine della fase a gironi, il Verdao non è sicuro di avanzare al turno successivo: serve un pareggio nell’ultimo turno contro i colombiani dello Junior Barranquilla per essere certi di volare agli ottavi. A quota 9 punti, infatti, la squadra di Abel Ferreira blinderebbe quantomeno il secondo posto: in caso di arrivo a pari punti con lo Sporting Cristal terzo, momentaneamente a -2, il Palmeiras resterebbe davanti per il vantaggio negli scontri diretti, avendo avuto la meglio sui peruviani sia all’andata che al ritorno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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