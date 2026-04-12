Pronostico Corinthians-Palmeiras | la marcia continua

Domenica alle 23:30 si gioca la partita tra Corinthians e Palmeiras, valida per l’undicesima giornata del campionato brasiliano. La sfida si terrà in orario serale e sarà trasmessa in televisione. Sono state diffuse le probabili formazioni delle due squadre, che si affrontano in un match molto atteso dai tifosi.

Corinthians-Palmeiras è una partita dell’undicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Fino al momento quella del Palmeiras, primo in classifica nel Brasileirao, è stata una marcia trionfale: primo posto in classifica con venticinque punti dopo dieci giornate, miglior attacco con 21 gol fatti, e un margine di cinque punti sulla seconda. Insomma, una squadra che dimostra di essere troppo forte per tutte le altre, almeno per ora. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Un cammino completamente diverso da quello che vede protagonista il Corinthians, impegnato adesso a pensare soprattutto alla parte bassa della classifica più che altro.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Corinthians-Palmeiras: la marcia continua Pronostico Volendam-PSV Eindhoven: la marcia continua senza sostaVolendam-PSV Eindhoven è una della ventitreesima giornata della Eredivisie: formazioni, pronostico e dove vederla Per il PSV è solamente un conto... Pronostico Palmeiras-Fluminense: allungo in vettaPalmeiras-Fluminense è una partita della quarta giornata del Brasileirao e si gioca giovedì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Jornal das 8 - Desembargador recua e condena homem por estupro de menina de 12 anos