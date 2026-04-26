Pronostico Bragantino-Palmeiras | arriva il mezzo passo falso

Domenica alle 23:30 si disputa la partita tra Bragantino e Palmeiras, valida per la tredicesima giornata del campionato brasiliano. La sfida sarà trasmessa in televisione e le formazioni sono state annunciate con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite. I due club si affrontano in un momento di disputa in classifica, con obiettivi ancora da definire.

Bragantino-Palmeiras è una partita della tredicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Il Bragantino sogna di fare il colpaccio. Vive un momento di forma importante e contro il Palmeiras, riuscire a fermare la corsa della capolista, sarebbe una botta di fiducia incredibile per il resto della stagione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E, il cammino esterno della capolista del campionato è un po’ zoppicante nelle ultime settimane. Sì, due pareggi di fila in tutte le manifestazioni e pure una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Diciamo che non è il massimo per un gruppo che vorrebbe tornare a vincere dopo aver ingoiato davvero amaro nella parte finale della passata stagione quando ha lasciato tutto al Flamengo.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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