Pronostico St Etienne-Nizza | vogliono chiudere i giochi subito

St. Etienne e Nizza si affrontano nel primo turno dello spareggio promozione-retrocessione in Francia. Il Nizza non è riuscito a evitare la retrocessione diretta, quindi ora cerca di conquistare la promozione attraverso questa partita. La sfida si gioca in un match secco e decisivo per entrambe le squadre. La partita sarà visibile in diretta, ma non sono stati comunicati dettagli sui canali di trasmissione.

St. Etienne-Nizza è il primo turno dello spareggio promozione-retrocessione della Francia. Pronostico, formazioni e dove vederla Alla fine il Nizza non è riuscito a salvarsi in maniera diretta. E la squadra della Costa Azzurra deve giocarsi il tutto per tutto in questo spareggio contro il St. Etienne, che ha chiuso al terzo posto nel campionato di Serie B francese, e che sogna il ritorno nel massimo campionato dopo un solo anno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Certo, parliamo di due squadre che hanno dei valori totalmente opposti. E come abbiamo visto in Germania – il Wolfsburg è retrocesso – in partite del genere, nelle quali ci si gioca davvero la stagione, tutto può succedere. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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