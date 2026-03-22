Como-Pisa tra sogno Champions e incubo retrocessione | il pronostico

Como-Pisa è una sfida che mette di fronte una squadra che punta a mantenere il quarto posto in classifica e un'altra che lotta per evitare la retrocessione. La partita si gioca in un momento cruciale per entrambe le formazioni, con obiettivi diversi e la volontà di ottenere punti fondamentali per la stagione. I giocatori sono pronti a scendere in campo per cercare di infliggere la propria volontà sull'avversario.

PISA, ITALY - JANUARY 6: Maximo Perrone of Como 1907 in action during the Serie A match between Pisa SC and Como 1907 at Arena Garibaldi on January 6, 2026 in Pisa, Italy. (Photo by Gabriele MaltintiGetty Images) Da un lato la squadra di Fabregas vuole blindare il quarto posto, dall'altro i nerazzurri rincorrono una salvezza che dista nove punti Gli obiettivi sono radicalmente diversi, i punti però valgono allo stesso modo per entrambe e pesano tantissimo. Il Como, infatti, è al quarto posto e ha un solo punto di vantaggio sulla Juventus e tre sulla Roma. Dall'altro lato il Pisa è alle ultime chiamate per tenere viva la speranza di salvarsi, dal momento che il Lecce quartultimo dista ben nove lunghezze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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