Pronostico e quote Pallacanestro Reggiana – Olimpia Milano quarti playoff GARA 3 Serie A 21-05-2026

Da infobetting.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serie di quarti di finale dei playoff di campionato, si affrontano la Pallacanestro Reggiana e l’Olimpia Milano nella terza gara. La Reggiana ha terminato la stagione regolare con 15 vittorie e 13 sconfitte, piazzandosi al sesto posto in classifica, mentre Milano ha concluso al terzo posto con dieci punti in più rispetto all’avversario. La partita si gioca il 21 maggio 2026, e i bookie hanno già pubblicato le quote relative alle possibilità di vittoria di ciascuna squadra.

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La Pallacanestro Reggiana ha concluso la stagione regolare di Serie A al sesto posto con 15 vittorie e 13 sconfitte, mentre l’Olimpia Milano ha fatto esattamente dieci punti in più classificandosi terza. In entrambe le partite giocate al Forum gli emiliani hanno perso con 12 punti di scarto ma ora sperano che si scriva una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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