Pronostico e quote Pallacanestro Reggiana – Olimpia Milano quarti playoff GARA 3 Serie A 21-05-2026

Nella serie di quarti di finale dei playoff di campionato, si affrontano la Pallacanestro Reggiana e l’Olimpia Milano nella terza gara. La Reggiana ha terminato la stagione regolare con 15 vittorie e 13 sconfitte, piazzandosi al sesto posto in classifica, mentre Milano ha concluso al terzo posto con dieci punti in più rispetto all’avversario. La partita si gioca il 21 maggio 2026, e i bookie hanno già pubblicato le quote relative alle possibilità di vittoria di ciascuna squadra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui