Pronostico e quote Giovanni Mpetshi Perricard – Novak Djokovic Roland Garros 24-05-2026

Notizia in breve

Giovanni Mpetshi Perricard e Novak Djokovic si affronteranno nel match serale sul campo centrale di Roland Garros il 24 maggio 2026. La partita è stata programmata per attirare un grande pubblico, considerando la presenza del tennista serbo. Le quote e i pronostici sono già disponibili, ma il match è stato ufficialmente confermato come evento principale della serata.