Pronostico e quote Giovanni Mpetshi Perricard – Novak Djokovic Roland Garros 24-05-2026
Giovanni Mpetshi Perricard e Novak Djokovic si affronteranno nel match serale sul campo centrale di Roland Garros il 24 maggio 2026. La partita è stata programmata per attirare un grande pubblico, considerando la presenza del tennista serbo. Le quote e i pronostici sono già disponibili, ma il match è stato ufficialmente confermato come evento principale della serata.
Giovanni Mpetshi Perricard e Novak Djokovic saranno i protagonisti del match serale sul campo centrale che certamente attirerà molti spettatori. Il francese ha subito una sconfitta al primo turno contro Stefanos Tsitsipas nell’ultimo torneo disputato a Ginevra. Il suo miglior risultato sulla terra battuta è stato il raggiungimento dei quarti di finale a Bordeaux che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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