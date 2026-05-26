Pronostico e quote Tomas Machac – Alexander Zverev secondo turno Roland Garros 27-05-2026

Da infobetting.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tomas Machac e Alexander Zverev si sfidano nel secondo turno di Roland Garros. Chi vince avrà accesso al terzo turno, dove affronterà uno tra Ugo Humbert e Quentin Halys. La partita si gioca il 27 maggio 2026.

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Tomas Machac e Alexander Zverev si affrontano con l’obbiettivi di qualificarsi per il terzo turno dove il vincitore troverà uno tra Ugo Humbert e Quentin Halys. Questo il tabellone maschile del Roland Garros 2026. Il ceco ha raggiunto il secondo turno nel Major parigino per la seconda volta in carriera, battendo Zizou Bergs in due set.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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