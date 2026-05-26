Lorenzo Sonego e Tommy Paul giocheranno in serata sul campo numero 7 del Roland Garros. Sonego ha raggiunto il secondo turno dopo aver vinto in cinque set contro Pierre-Hugues Herbert, con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-2, 1-6, 6-4, in quattro ore e nove minuti di gioco.

Lorenzo Sonego e Tommy Paul chiuderanno il programma sul campo numero 7 dunque in serata. Il torinese è approdato al secondo turno dopo aver battuto Pierre-Hugues Herbert al termine di una lotta di cinque set con il punteggio di 7-6 (3) 5-7 6-2 1-6 6-4 stando in campo quattro ore e nove minuti. E’ tornato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Lorenzo Sonego – Tommy Paul, secondo turno Roland Garros 27-05-2026

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