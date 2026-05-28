Pronostico Cobolli-Tien | a Parigi per metterci una pietra sopra

Pronostico Cobolli-Tien, terzo turno Roland Garros: l’analisi tecnica, il precedente di Pechino e le variabili in ballo in questo match da non perdere. Con gli ottavi di finale del Roland Garros ormai all’orizzonte, va da sé che i margini di errore sia ormai pressoché nullo e che la posta in palio, di contro, inizi a farsi pesante. Ed è proprio in questo scenario di massima tensione che Flavio Cobolli si giocherà l’accesso alla seconda settimana parigina affrontando il giovane statunitense Learner Tien. Un incrocio che si preannuncia caldissimo, non solo per il valore del traguardo in palio, ma anche per i risvolti psicologici che si porta dietro. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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