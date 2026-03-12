Learner Tien e Jannik Sinner si affrontano oggi alle 21:00 italiane negli ottavi di finale di Indian Wells. La partita determina chi accederà ai quarti di finale del torneo. Entrambi i giocatori sono in campo per conquistare il passaggio successivo nel torneo statunitense. La sfida si svolge sul campo principale del torneo.

Learner Tien e Jannik Sinner si giocano un posto in semifinale a partire dalle ore 21:00 italiane circa. L’azzurro ha proseguito il suo percorso verso la prima eventuale vittoria del torneo californiano battendo Fonseca con un doppio 7-6, giocando meglio i punti importanti ma imparando anche che il teenager brasiliano prima o poli potrebbe anche. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Learner Tien – Jannik Sinner, Indian Wells 12-03-2026

