Jannik Sinner si prepara a sfidare Tien nel turno dei quarti di finale a Indian Wells, dopo aver eliminato il giovane brasiliano Joao Fonseca. La partita rappresenta un passaggio importante per l’azzurro, che ora mira a raggiungere le semifinali del torneo. La sfida si svolge sul cemento californiano, con Sinner determinato a proseguire il cammino nel Masters.

Dopo aver battuto il giovane brasiliano Joao Fonseca, ecco nei quarti per l'azzurro un altro giovane emergente: americano già ko in finale a Pechino Jannik Sinner non si ferma e punta non solo le semifinali del Master 1000 di Indian Wells ma anche la prima sfida ufficiale a livello Atp con Carlos Alcaraz. La strada che porta ad una eventuale finale passa per il match contro uno dei giovani talenti più interessanti del circuito: scopriamo pronostico e quote di Sinner-Tien in programma giovedì 12 marzo alle ore 20. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sinner-Tien, ora Jannik punta a un posto in semifinale a Indian Wells: il pronostico

