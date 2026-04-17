Libertadores | il Palmeiras batte lo Sporting Cristal e vola avanti

Nella partita di CONMEBOL Libertadores, il Palmeiras ha vinto 2-1 contro lo Sporting Cristal in un incontro giocato in casa. La squadra ha segnato due gol, mentre gli avversari sono riusciti a segnare un solo punto. La gara si è svolta senza ulteriori episodi di rilievo e ha permesso al Palmeiras di avanzare nel torneo.

Il Palmeiras ha ottenuto un successo fondamentale in casa durante la sfida di CONMEBOL Libertadores, superando lo Sporting Cristal con un punteggio di 2 a 1. La prestazione dei padroni di casa evidenzia una capacità di gestione del risultato che permette alla squadra brasiliana di consolidare il proprio percorso nel torneo continentale. L’efficacia del Palmeiras nel contesto continentale. Il risultato di 2 a 1 sancito dal confronto tra Palmeiras e Sporting Cristal mette in luce l’importanza della precisione offensiva nelle fasi cruciali della competizione. Nonostante il tentativo di reazione da parte degli ospiti, la solidità mostrata dai brasiliani è stata determinante per chiudere la partita con un vantaggio netto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Libertadores: il Palmeiras batte lo Sporting Cristal e vola avanti Notizie correlate Leggi anche: Inter, hai visto lo Sporting? Batte 5-0 il Bodo e vola ai quarti di Champions Diretta gol Champions League: lo Sporting ribalta il Bodo con un netto 5-0, Kvara e Barcola per lo 0-2 del Psg, pari City Real e Arsenal avantiFulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio... Approfondimenti e contenuti Il Flamengo vince la Coppa Libertadores: l'ex Juve Danilo stende il PalmeirasLa Copa Libertadores è del Flamengo! Il club di Rio diventa la prima squadra brasiliana a vincere per la quarta volta la Champions del Sud America battendo in finale i connazionali del Palmeiras: ... gazzetta.it Copa Libertadores al Flamengo: per battere il Palmeiras basta un goal di Danilo, ex JuventusIl Flamengo è campione del Sudamerica. Nella finale della Copa Libertadores la squadra allenata da Filipe Luis batte 1-0 il Palmeiras grazie a un colpo di testa di Danilo su calcio d'angolo battuto da ... calciomercato.com