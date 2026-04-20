Scontri violenti durante Olimpia-Cerro Porteño derby sospeso | ferita anche una donna incinta

Durante il derby tra Olimpia e Cerro Porteño, una rissa violenta sugli spalti ha portato alla sospensione della partita dopo circa mezz'ora di gioco. Durante gli scontri, una donna incinta è rimasta ferita. Le forze dell'ordine sono intervenute per disperdere gli spettatori coinvolti e gestire la situazione. La partita non è ripresa e si stanno valutando eventuali provvedimenti.