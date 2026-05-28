Pronostici Eliteserien 29 maggio | la multipla

Venerdì si disputeranno diverse partite dell'Eliteserien in Norvegia, con una multipla di scommesse in programma. La giornata vede sfide tra varie squadre della lega, che si svolgono nel corso del pomeriggio. Le partite sono inserite nel calendario del campionato in corso, che ha già raggiunto la sua fase centrale. Nessuna partita è stata rinviata o annullata, e tutte sono programmate secondo il calendario originale.

Pronostici Eliteserien 29 maggio: in Norvegia siamo nel bel mezzo del campionato. Ecco la multipla per le partite in programma venerdì Siamo nel bel mezzo del campionato in Norvegia. Undicesima giornata. E in programma, nella giornata di venerdì, ci sono sei partite. Tutte alle 19. Insomma, ci si può pensare ad una multipla. E noi siamo qui a darvi i nostri consigli. Della partita del BodoGlimt vi parliamo in un altro articolo che potrete trovare sul nostro sito e siccome siamo convinti di questa vittoria la dobbiamo per ovvi motivi inserire anche in questa multipla. Poi entriamo nel dettaglio delle altre. Ad esempio, tra Aalesund e HamKam potrebbe finire serenamente con almeno un gol per squadra. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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