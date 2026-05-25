Il 25 maggio si disputano le partite della decima giornata dell’Eliteserien in Norvegia, con pronostici orientati a favore delle squadre di casa. La giornata si inserisce in un calendario ancora in fase iniziale rispetto ad altri campionati europei, che hanno concluso le rispettive stagioni. Le partite sono in programma in un contesto di competizione che si sta sviluppando da poco, con molte squadre ancora in corsa per migliorare la propria posizione in classifica.

Pronostici Eliteserien: in Norvegia squadre in campo per la giornata numero 10 del campionato. Ecco i pronostici del 25 maggio Se ieri tutti i campionati più importanti sono andati in archivio, nel Nord Europa invece siamo solo all’inizio di tutto. E in Norvegia, precisamente, oggi lunedì 25 maggio si scende in campo per la giornata numero 10. Sono sei le partite in programma in questo inizio di settimana, e andiamo a vedere insieme, in base alla classifica, al momento di forma, e agli impegni interni o esterni, come potrebbero andare a finire le partite. Partendo, proprio, dalla prima gara in programma alle 14:30, quella tra Start e Valerenga: i primi sono ultimi in classifica con quattro punti, gli ospiti invece a metà con nove. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Eliteserien del 25 maggio: la multipla

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