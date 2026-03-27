Pronostici Serie C | la multipla di domenica 29 marzo

Domenica 29 marzo, i campionati di Serie C si concentrano mentre le competizioni principali sono sospese per le nazionali. In questa giornata si svolgono diverse partite, e vengono pubblicati i pronostici per le scommesse multiple. La giornata vede la presenza di incontri tra squadre di diverse regioni italiane, con un programma ricco di sfide che interesseranno gli appassionati del campionato.

Pronostici Serie C: con i campionati maggiori fermi per le nazionali in Italia occhi puntati sulla terza serie. Ecco la multipla Si gioca in Italia, i professionisti. Visto che nel weekend nel quale non c’è spazio per A e B, visti i calciatori impegnati con le varie nazionali, scende in campo la terza serie italiana. In questo caso ci andiamo a concentrare sulle partite in programma domenica e relative al girone B, quello del centro Italia. Sono sei le sfide in programma e andando a guardare la classifica tutte ancora, o quasi, hanno degli obiettivi da raggiungere. Ma andiamo a vedere insieme, nel dettaglio, quello che potrebbe succedere. Il Campobasso ospita un Guidonia che ha poco da dire in questo finale di stagione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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