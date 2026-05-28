Il 29 maggio si giocano le ultime partite di promozione e retrocessione in Italia e Francia. In Italia, Monza e Catanzaro si sfidano per ottenere la promozione in Serie A. In Francia, Nizza e St. Etienne si contendono un posto in massima serie. Le partite si svolgono in stadi diversi, con le squadre che cercano di conquistare un posto nella massima divisione nazionale.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 29 maggio. Sfide importanti, anche se con meccanismi diversi, in Italia e Francia, con Monza e Catanzaro che si giocano la Serie A mentre Nizza e St. Etienne la Ligue 1. Poi siamo andati a vedere come se la passano quelli che al mondiale ci vanno, come. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 29 maggio: Monza e Catanzaro in Italia, Nizza e St. Etienne in Francia, si giocano la massima serie

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