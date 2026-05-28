Nizza-St Etienne venerdì 29 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita di ritorno tra Nizza e St. Etienne si gioca venerdì 29 maggio 2026 alle 20:45. Dopo lo 0-0 dell’andata, il risultato rimane aperto e determina quale delle due squadre accederà all’ultima giornata di campionato. La sfida deciderà anche quale formazione manterrà la categoria nella prossima stagione di Ligue 1. Entrambe le squadre cercano la vittoria per evitare la retrocessione.

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Lo 0 a 0 della gara d’andata lascia tutto in bilico tra St. Etienne e Nizza, e l’ultima gara della stagione deciderà anche l’ultima squadra che parteciperà alla prossima Ligue1.  Una gara senza tiri in porta con la paura che l’ha fatta da padrone e due allenatori di lungo corso come Montanier e Puel che hanno preferito non rischiare troppo e rimandare tutto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Nizza-St. Etienne (venerdì 29 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
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