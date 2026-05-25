Martedì 26 maggio 2026 alle ore 20:45 si disputa la prima partita del playout promozioneretrocessione in Ligue 1 tra St. Etienne e Nizza. Le formazioni sono rispettivamente guidate da Montanier e Puel. La sfida rappresenta il primo incontro di questa fase, senza ulteriori andamenti o risultati già definiti. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati, ma non sono stati ancora aggiornati in base agli sviluppi della stagione.

Primo atto del playout promozioneretrocessione in Ligue1 e il St. Etienne di Montanier è opposto al Nizza di Puel. I verts hanno agguantato il terzo posto e la possibilità di tornare in Ligue1 dopo un solo anno grazie all’arrivo del tecnico ex Tolosa in panchina. Una grande rimonta quella dei verts in classifica, peccato che nelle ultime giornate siano arrivate 3 sconfitte che hanno fatto scivolare la squadra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - St. Etienne-Nizza (martedì 26 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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