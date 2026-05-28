Prima categoria in attesa dei playoff, che definiranno le squadre partecipanti al prossimo campionato di Promozione. La stagione viene considerata di alto livello e il torneo viene definito eccellente. La fase successiva si svolgerà a breve, ma ancora non si conoscono tutte le formazioni qualificate. La conclusione della competizione di Prima categoria è prevista prima dei playoff, che daranno forma al quadro definitivo delle partecipanti.

Mancano ancora i playoff di Prima categoria per il quadro completo delle partecipanti al prossimo campionato di Promozione. Nel girone A ci sono da rimpiazzare le tre retrocesse: Moie Vallesina, Pergolese e Vigor Castelfidardo oltre il Lunano e l’Alma Fano salite in Eccellenza. In corsa Biagio Nazzaro, Montemarcianese, Nuova Real Metauro, Ostra, Castelfrettese, Portuali Dorica, San Costanzo M., Gabicce Gradara. Tavullia, Vismara e Villa San Martino. A queste si aggiungeranno l’ Urbania e il Fabriano Cerreto retrocesse (Cerreto forse nel girone B) la Falco Acqualagna e la Fc Osimo. In più la vincente dello spareggio tra Atletico Mondolfo e una tra Borghetto-Olimpia Marzocca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione, in attesa dei playoff di Prima categoria. Rondina: "Torneo eccellente»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il programma della domenica di calcio. In Eccellenza Accademia Borgomanero-Baveno Stresa

Notizie e thread social correlati

Dilettanti: playoff di Promozione, Prima e seconda categoria. La Castelnuovese va all’attacco dell’Audace Galluzzo. Casentino Academy, prima tappa verso il sognoNel campionato di Promozione, Prima e Seconda Categoria sono in corso i playoff con quattro squadre aretine ancora in corsa.

Calcio Prima categoria In Terza le finali dei due gironi. L’Alfonsine sogna la Promozione. Ma prima c’è l’ostacolo MolinellaNel fine settimana si disputano le finali dei due gironi di Terza categoria nel calcio dilettantistico della zona.

Temi più discussi: Calcio, clima di attesa a Monza per la semifinale dei play-off promozione; Scuola: 140 studentesse e studenti a lezione di legalità | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano - Autonome Provinz Bozen; Cantalice, in Promozione nel segno della continuità: confermato Stefano Lotto; Dalle fatture false alle liste d’attesa truccate, ecco la lista di frodi e abusi in sanità.

Promozione, in attesa dei playoff di Prima categoria. Rondina: Torneo eccellenteMancano ancora i playoff di Prima categoria per il quadro completo delle partecipanti al prossimo campionato di Promozione. Nel girone A ci sono da rimpiazzare le tre retrocesse: Moie Vallesina, ... sport.quotidiano.net

Promozione: L'attesa per i punti del Giro entra nel vivo: la Classifica Individuale vede Poga?ar al comando in UAE Emirates XRG, con Vingegaard e Del Toro a tallonare. In campo squadre, MBH Bank CSB Telecom Fort guadagna posizioni e avvicina il 30esim x.com

In attesa dei Dei Brucianti: Report di gioco e recensione reddit

Promozione: gara importante in Romagna per scalare posizioni nella graduatoria dei ripescaggi. Casumaro spareggia con la Vis NovafeltriaNon è ancora finita la stagione del Casumaro, che affronta oggi pomeriggio (16.30) la Vis Novafeltria nella semifinale ... msn.com