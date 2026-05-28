In Puglia sono state effettuate 216 diagnosi precoci su 27.000 neonati grazie al Programma Genoma. Lo screening genomico neonatale ha coinvolto un’ampia fetta di bambini, permettendo diagnosi tempestive di varie condizioni genetiche. Il progetto, avviato alcuni anni fa, ha visto un incremento costante delle diagnosi e rappresenta un esempio di pratiche avanzate in campo sanitario. I dati raccolti indicano un andamento positivo e un’attenzione crescente verso il monitoraggio precoce della salute infantile.

Screening genomico neonatale: la Puglia fa scuola nel modo con il Programma Genoma, ed è tempo di bilanci. Sono oltre 27mila i neonati coinvolti dall’iniziativa, con un’adesione superiore al 90% e ben 565 alterazioni genetiche individuate. Ma questo modello pubblico, gratuito e universale, apre un tema di economia sanitaria: prevenire prima costa meno che curare tardi. Allora perché allora non farlo in tutta Italia? Il progetto ideato in Puglia. Una goccia di sangue, nei primi giorni di vita, cela una quantità enorme di informazioni: malattie rare, rischi genetici, diagnosi che prima arrivavano troppo tardi e che oggi possono arrivare quando c’è ancora tempo per intervenire. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Programma Genoma, 216 diagnosi precoci su 27mila neonati in Puglia

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