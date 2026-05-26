Genoma Puglia scoperte 216 malattie rare con una goccia di sangue | 27mila i neonati screenati
In Puglia, sono state identificate 216 malattie rare grazie all’analisi di una goccia di sangue prelevata dai neonati nei primi giorni di vita. Finora sono stati sottoposti a screening circa 27.000 neonati, che hanno fornito i dati per questa scoperta. Il metodo prevede il prelievo dal tallone e permette di individuare precocemente molte patologie genetiche. La regione ha sviluppato così uno dei sistemi più avanzati al mondo per la diagnosi precoce delle malattie rare.
Con una goccia di sangue prelevata dal tallone nei primi giorni di vita, la Puglia sta costruendo uno dei modelli più avanzati al mondo per la diagnosi precoce delle malattie rare. Il programma ‘Genoma Puglia’ è stato al centro di una seduta congiunta delle commissioni I (Bilancio e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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