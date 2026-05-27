Su 27.000 neonati sottoposti al programma Genoma in Puglia, sono state identificate 565 varianti genetiche. Il progetto ha permesso di individuare condizioni genetiche in circa 216 bambini, grazie a test dal costo di circa 300 euro ciascuno. La diffusione di questa iniziativa ha attirato l'attenzione della comunità scientifica internazionale.

Il programma Genoma pugliese ha conquistato la comunità scientifica internazionale e, risultati alla mano, il motivo è semplice: su 27mila neonati sono state individuate 565 alterazioni genetiche significative e 216 bambini sono arrivati a una diagnosi precoce che ha permesso di avviare una terapia prima che la malattia potesse manifestarsi in tutta la sua gravità. L’esperienza pugliese è guardata con interesse anche fuori dai confini nazionali, dalla comunità scientifica internazionale. Tra i riferimenti più autorevoli c'è Stephen Kingsmore, considerato uno dei massimi esperti mondiali di genetica e screening genomico neonatale, che ha indicato il modello pugliese tra le esperienze più avanzate nel panorama globale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Sanità, "Genoma" conquista tutti. E con 300 euro a test sono stati salvati 216 bambini

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