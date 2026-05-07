Poste Italiane al via i lavori del progetto Polis a Sirignano

Poste Italiane ha annunciato l’avvio dei lavori di ammodernamento dell’ufficio postale di Sirignano. L’intervento fa parte del progetto Polis, che mira a migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza offerti ai cittadini. I lavori riguarderanno l’adeguamento degli spazi e delle strutture, con l’obiettivo di rendere più semplice e veloce l’erogazione dei servizi postali. Nessuna data di fine lavori è stata comunicata.

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Sirignano è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Poste Italiane, al via i lavori del progetto "Polis" a Volturara IrpinaPoste Italiane comunica che l’ufficio postale di Volturara Irpina è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei... Fontanarosa, al via i lavori del progetto "Polis" nell'ufficio di Poste ItalianePresso l’ufficio postale di Fontanarosa sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Polizia di Stato e Poste Italiane: al via il progetto Polis per le richieste di passaporto - Polizia di Stato; Passaporto, via libera al rilascio in 7.500 uffici di Poste Italiane: cosa sapere; Due dipendenti pescaresi di Poste Italiane nominati Maestri del Lavoro; Poste Italiane: al via il restyling dell’ufficio postale a Dovera. Le azioni Poste Italiane festeggiano la trimestrale: ecco come è andataSeduta decisamente positiva per Poste Italiane a Piazza Affari. Le azioni del gruppo stanno mettendo a segno un rialzo del 2,3% a quota 23,3 euro, imponendosi ... borsainside.com Educazione finanziaria Ragusa Poste: webinar gratuiti al viaPartecipa ai webinar gratuiti di educazione finanziaria Ragusa Poste il 5 e 7 maggio. Incontri inclusivi con interprete LIS e consigli pratici ... quotidianodiragusa.it Poste Italiane: risultati finanziari del primo trimestre 2026. Ricavi record nel primo trimestre del 2026, pari a €3,5 miliardi, in crescita dell’8% anno su anno, grazie al solido contributo di tutte le divisioni di business. Redditività a livelli record nel primo trimestre d - facebook.com facebook Poste Italiane vi aspetta a @ConsNetcomm Forum 2026 per il workshop: “L’esperienza del cliente come motore della crescita” Nell’eCommerce la consegna non è solo un passaggio operativo: è uno dei momenti decisivi della relazione tra brand e cliente. x.com