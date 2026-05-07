Poste Italiane al via i lavori del progetto Polis a Montemarano

Poste Italiane ha avviato i lavori di ammodernamento dell’ufficio postale di Montemarano, nell’ambito del progetto Polis. L’intervento prevede interventi di miglioramento per aggiornare gli spazi e ottimizzare i servizi offerti ai cittadini. L’obiettivo è rendere più efficiente e rapido l’accesso ai servizi postali, senza modificare le modalità di erogazione. L’intervento è parte di un piano più ampio di interventi sul territorio.

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Montemarano è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Poste Italiane, al via i lavori del progetto "Polis" a SirignanoPoste Italiane comunica che l’ufficio postale di Sirignano è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e... Poste Italiane, al via i lavori del progetto "Polis" a Volturara IrpinaPoste Italiane comunica che l’ufficio postale di Volturara Irpina è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Polizia di Stato e Poste Italiane: al via il progetto Polis per le richieste di passaporto - Polizia di Stato; Passaporto, via libera al rilascio in 7.500 uffici di Poste Italiane: cosa sapere; Due dipendenti pescaresi di Poste Italiane nominati Maestri del Lavoro; Poste Italiane: al via il restyling dell’ufficio postale a Dovera. Le azioni Poste Italiane festeggiano la trimestrale: ecco come è andataSeduta decisamente positiva per Poste Italiane a Piazza Affari. Le azioni del gruppo stanno mettendo a segno un rialzo del 2,3% a quota 23,3 euro, imponendosi ... borsainside.com Educazione finanziaria Ragusa Poste: webinar gratuiti al viaPartecipa ai webinar gratuiti di educazione finanziaria Ragusa Poste il 5 e 7 maggio. Incontri inclusivi con interprete LIS e consigli pratici ... quotidianodiragusa.it Poste Italiane: risultati finanziari del primo trimestre 2026. Ricavi record nel primo trimestre del 2026, pari a €3,5 miliardi, in crescita dell’8% anno su anno, grazie al solido contributo di tutte le divisioni di business. Redditività a livelli record nel primo trimestre d - facebook.com facebook Poste Italiane vi aspetta a @ConsNetcomm Forum 2026 per il workshop: “L’esperienza del cliente come motore della crescita” Nell’eCommerce la consegna non è solo un passaggio operativo: è uno dei momenti decisivi della relazione tra brand e cliente. x.com