Poste Italiane al via i lavori del progetto Polis a Montemarano

Da avellinotoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane ha avviato i lavori di ammodernamento dell’ufficio postale di Montemarano, nell’ambito del progetto Polis. L’intervento prevede interventi di miglioramento per aggiornare gli spazi e ottimizzare i servizi offerti ai cittadini. L’obiettivo è rendere più efficiente e rapido l’accesso ai servizi postali, senza modificare le modalità di erogazione. L’intervento è parte di un piano più ampio di interventi sul territorio.

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Montemarano è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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