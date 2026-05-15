Le vie dell’Acqua | l' evento conclusivo della quinta edizione del progetto di educazione ambientale

Venerdì 15 maggio alle 9.30 si è svolto nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città l’evento conclusivo della quinta edizione del progetto di educazione ambientale “Le vie dell’Acqua”. La giornata ha visto la partecipazione delle ultime classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città. Durante l’iniziativa sono stati presentati i risultati delle attività svolte nel corso dell’anno scolastico e sono stati distribuiti materiali informativi dedicati alla tutela delle risorse idriche.

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