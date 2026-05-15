Le vie dell’Acqua | l' evento conclusivo della quinta edizione del progetto di educazione ambientale

Da salernotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio alle 9.30 si è svolto nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città l’evento conclusivo della quinta edizione del progetto di educazione ambientale “Le vie dell’Acqua”. La giornata ha visto la partecipazione delle ultime classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città. Durante l’iniziativa sono stati presentati i risultati delle attività svolte nel corso dell’anno scolastico e sono stati distribuiti materiali informativi dedicati alla tutela delle risorse idriche.

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Si è tenuto, venerdì 15 maggio, alle ore 9.30 presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città, l'evento conclusivo della quinta edizione del progetto di educazione ambientale rivolto alle ultime classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado salernitane “Le vie dell'Acqua”, alla presenza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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