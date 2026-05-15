Le vie dell’Acqua | l' evento conclusivo della quinta edizione del progetto di educazione ambientale
Venerdì 15 maggio alle 9.30 si è svolto nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città l’evento conclusivo della quinta edizione del progetto di educazione ambientale “Le vie dell’Acqua”. La giornata ha visto la partecipazione delle ultime classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città. Durante l’iniziativa sono stati presentati i risultati delle attività svolte nel corso dell’anno scolastico e sono stati distribuiti materiali informativi dedicati alla tutela delle risorse idriche.
Si è tenuto, venerdì 15 maggio, alle ore 9.30 presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città, l'evento conclusivo della quinta edizione del progetto di educazione ambientale rivolto alle ultime classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado salernitane “Le vie dell'Acqua”, alla presenza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Sanremo 2026 - Achille Lauro canta Perdutamente
Sullo stesso argomento
Leggi anche: “Le vie dell’Acqua”, tutto pronto per l'evento conclusivo della quinta edizione
Presentata la quinta edizione del progetto di educazione civico sportiva “Io ti rispetto”Arezzo, 9 aprile 2026 – Presentata presso la “Sala dei Grandi” della Provincia di Arezzo la quinta edizione del progetto “Io ti rispetto”.
L’evento finale della quinta edizione del progetto di educazione ambientale Le Vie dell’Acqua è in programma per venerdì 15 maggio 2026, alle ore 9.30, presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città a Salerno. facebook
Le vie dell’acqua, sabato 9 maggio la presentazione del libro al parco museo Quinto MartiniCARMIGNANO – Le vie dell'acqua sono, nelle parole dell'assessore all'ambiente Federico Migaldi, un racconto del futuro, fatto di prevenzione, ... piananotizie.it
Le vie dell’Acqua, tutto pronto per l'evento conclusivo della quinta edizioneLe vie dell'Acqua promosso da Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.p.A. Nel corso dell’evento, le scuole, rappresentate dai loro Dirigenti e Referenti, riceveranno un riconoscimento per la partecipazi ... salernotoday.it