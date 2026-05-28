Le scuole vincitrici del concorso ‘La Costituzione dei bambini’ sono state premiate al Teatro Alighieri di Ravenna durante l’evento finale del progetto ‘Il Parlamento della Scuola’. La cerimonia ha visto la consegna dei riconoscimenti alle classi partecipanti, che hanno presentato lavori e progetti legati alla Costituzione. La premiazione ha concluso la fase finale del concorso, coinvolgendo studenti e insegnanti in un momento di riconoscimento pubblico.

Il ‘Parlamento della Scuola’ concorso ‘La Costituzione dei bambini’ ha celebrato il suo ultimo atto, la premiazione delle scuole vincitrici al Teatro Alighieri di Ravenna. Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte, tra gli altri, la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti ed il vice direttore generale vicario della Cassa Alessandro Spadoni. Il numero totale dei bambini e delle bambine premiate è stato di 228: tra una premiazione e l’altra l’attore Rudy Macaggi ha strappato applausi al Teatro Alighieri. Al progetto hanno partecipato le scuole primarie di buona parte della regione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Progetto ’Il parlamento della scuola’. Premiate le scolaresche

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Le premiazioni del Parlamento della Scuola

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La casa comune della nostra democrazia: dentro il Parlamento europeo con le Vicepresidenti @pinapic e @AntonellaSberna #LEuropasiamonoi un progetto di @Corriere e @Europarl_IT Rivedi l'intervista ? x.com

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