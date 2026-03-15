Giornata nazionale del riciclo della carta il 18 settembre primo ok dal Parlamento Tutte le iniziative previste coinvolta anche la scuola

Il Parlamento ha approvato la proposta di legge A.C. 2111 con 227 voti favorevoli, nessun contrario e 36 astenuti, stabilendo il 18 settembre come Giornata nazionale del riciclo della carta. La decisione coinvolge anche iniziative scolastiche e altre attività dedicate alla promozione del riciclo. La proposta è passata all’unanimità, senza opposizioni.

L'Aula della Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge A.C. 2111 con 227 voti favorevoli, nessun contrario e 36 astenuti, istituendo il 18 settembre quale Giornata nazionale del riciclo della carta. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per completare l'iter parlamentare. L'iniziativa è di origine parlamentare ed è stata esaminata in sede referente dalla VIII Commissione Ambiente. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Giornata nazionale del Paesaggio: le iniziative della Direzione regionale Musei nazionali CampaniaIl 14 marzo torna la Giornata nazionale del Paesaggio: le iniziative della Direzione regionale Musei nazionali Campania. Leggi anche: Decreto Semplificazioni, tutte le novità previste su Carta d’Identità, Isee e scontrini del bancomat Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giornata nazionale Temi più discussi: Riciclo della carta, alla Camera una proposta di legge per istituire la giornata nazionale; Camera: ok Aula a Giornata nazionale del riciclo della carta, testo al Senato; Giornata mondiale del riciclo: Castel Guelfo celebra l’economia circolare domestica con le scuole e la comunità; Busto Arsizio, scuola e territorio uniti per la giornata Mondiale del riciclo. Camera: ok Aula a Giornata nazionale del riciclo della carta, testo al SenatoIl 18 settembre incontri e iniziative (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mar - L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti favorevoli e ... ilsole24ore.com Il 18 settembre la Giornata nazionale del riciclo della carta, esulta la LegaL'iniziativa parlamentare promossa dall'onorevole Elisa Montemagni con Milani (Fdi): Promuoviamo cultura del risparmio ... luccaindiretta.it Oggi la giornata nazionale del Fiocchetto Lilla contro i Disturbi del comportamento alimentare #Salute facebook 15 marzo – Giornata nazionale per i disturbi del comportamento alimentare. Colpiscono migliaia di persone. Riconoscerli, parlarne e chiedere aiuto può salvare la vita. Informazione, ascolto e accesso alle cure sono fondamentali: nessuno deve affrontare que x.com