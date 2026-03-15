Giornata nazionale del riciclo della carta il 18 settembre primo ok dal Parlamento Tutte le iniziative previste coinvolta anche la scuola

Da orizzontescuola.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parlamento ha approvato la proposta di legge A.C. 2111 con 227 voti favorevoli, nessun contrario e 36 astenuti, stabilendo il 18 settembre come Giornata nazionale del riciclo della carta. La decisione coinvolge anche iniziative scolastiche e altre attività dedicate alla promozione del riciclo. La proposta è passata all’unanimità, senza opposizioni.

L'Aula della Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge A.C. 2111 con 227 voti favorevoli, nessun contrario e 36 astenuti, istituendo il 18 settembre quale Giornata nazionale del riciclo della carta. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per completare l'iter parlamentare. L'iniziativa è di origine parlamentare ed è stata esaminata in sede referente dalla VIII Commissione Ambiente. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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