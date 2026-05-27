Raccolta differenziata premiate le scuole protagoniste del progetto Uniti e compatti

Al teatro Politeama si è svolta la giornata conclusiva del progetto “Uniti e compatti”, dedicato alla promozione della raccolta differenziata tra le scuole primarie. Centinaia di studenti hanno partecipato con attività di musica, poesia e creatività, condividendo un momento di sensibilizzazione ambientale. Durante l’evento sono stati premiati gli istituti che si sono distinti nel progetto, che mira a educare i giovani alla gestione corretta dei rifiuti e alla tutela dell’ambiente.

Creatività, musica, poesia e soprattutto tanta attenzione per l’ambiente. È stata una mattinata di festa e consapevolezza quella andata in scena oggi al teatro Politeama, dove centinaia di alunni delle scuole primarie cittadine sono stati protagonisti della giornata conclusiva del progetto “Uniti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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