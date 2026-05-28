Domani alle 9.30 a Napoli, si terrà l’inaugurazione dei chioschi di piazza Garibaldi, parte del progetto Bella Piazza. La cerimonia coinvolgerà rappresentanti della Fondazione Rut, che ha espresso soddisfazione per il sostegno a un’iniziativa che unisce cultura e inclusione. L’evento segnerà l’apertura ufficiale degli spazi pubblici all’interno della piazza, con la presenza di autorità e cittadini.

Domani, 29 maggio, dalle ore 9.30, a Napoli, si terrà l’inaugurazione dei chioschi di piazza Garibaldi nell’ambito delprogetto Bella Piazza. Alla cerimonia interverranno il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente di Fondazione Con il Sud Stefano Consiglio, la coordinatrice di Bella Piazza Elena de Filippo (Dedalus Cooperativa Sociale) e le realtà coinvolte nella gestione degli spazi. Parteciperanno anche le Università Federico II, Vanvitelli, l’Accademia Belle Arti di Napoli con gli enti protagonisti del progetto. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Progetto Bella Piazza. Martelli, Fondazione Rut: «Contenti di sostenere un’iniziativa che coniuga cultura e inclusione»

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