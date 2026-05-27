Nella dodicesima edizione di “Il Cinema in Piazza”, si terranno proiezioni all'aperto con ospiti come Thom Yorke, Josh O’Connor, Ian McKellen e Léa Seydoux. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Piccolo America, porta film e star nelle strade di Roma. La manifestazione, nata dodici anni fa, si svolge dopo aver abbandonato l’occupazione di uno storico cinema di Trastevere, con l’obiettivo di riacquistarne e riaprirne la gestione.

«Il Cinema in Piazza è il nostro inno più potente e più sincero. Un inno che è iniziato dodici anni fa, quando lasciammo l’occupazione dello storico Cinema America a Trastevere, che ancora sogniamo di acquistare e riaprire. Un inno che invita ciascuno di noi a uscire di casa, alzarsi dal divano, spegnere il telefono. Che ci invita a sollevare lo sguardo, a vivere le città, i loro spazi pubblici, le piazze e i parchi, e a fare tutto questo insieme». Con queste parole, Valerio Carrocci, Presidente della Fondazione Piccolo America, ha introdotto la nuova edizione -la dodicesima- de Il Cinema in Piazza, che vede il contributo della Regione Lazio e di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura – Dipartimento Attività Culturali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Torna “Il Cinema in Piazza”, l’iniziativa della Fondazione Piccolo America che porta nelle strade di Roma la Settima Arte: Thom Yorke, Josh O’Connor, Ian McKellen e Léa Seydoux ospiti della dodicesima edizione

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