Cultura inclusione e accessibilità si incontrano in un progetto che mette al centro la lettura e l’esperienza sensoriale

Il Comune di Pozzuoli ha avviato il progetto “Pagine Libere – Un viaggio tra libri e cultura”, che promuove eventi dedicati alla lettura e all’accessibilità culturale. La proposta mira a integrare cultura, inclusione e accessibilità, offrendo occasioni di partecipazione a diverse fasce di pubblico. Le iniziative si svolgono in città e sono rivolte a chi desidera vivere l’esperienza della lettura in modo sensoriale.

LEGO® Braille, laboratorio educativo che utilizza i celebri mattoncini per imparare l’alfabeto Braille in modo semplice e coinvolgente; Arte tattile, un’esperienza sensoriale che consente di esplorare le opere artistiche attraverso il tatto, ampliando il concetto tradizionale di fruizione dell’arte. L’obiettivo è diffondere una nuova sensibilità verso l’accessibilità culturale, dimostrando come strumenti educativi innovativi possano avvicinare tutti al mondo della lettura e della conoscenza. Ad introdurre le giornate saranno Mariarosolè La Rana, assessore alla cultura del Comune di Pozzuoli, e Federica Russolillo, presidente dell’associazione Lunaria A2 Onlus. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Articoli correlati "Aperitivo al buio": al Raineri Marcora un’esperienza sensoriale per educare all’inclusioneL’evento, promosso dalla classe 3ª C Sala con il coordinamento dei docenti Filippo Lindi, Mariangela Roselli e Laura Rapaccioli, propone un momento... Nasce MyGyna, il progetto che mette al centro la salute femminileIn un mondo in cui la medicina fa passi da gigante il corpo femminile resta ancora terreno di tabù. Contenuti e approfondimenti su Cultura inclusione e accessibilità si... Temi più discussi: Con ArteMIA l’arte diventa mezzo per l’inclusione e l’accessibilità; Cerignola si conferma città attenta all’inclusione e all’accessibilità culturale; Focus sui linguaggi dell’accessibilità, confronto in ateneo; Accessibilità universale: siglato accordo tra ANMIC e CNGeGL. CERIGNOLA CULTURALE Cerignola si conferma città attenta all’inclusione e all’accessibilità culturaleCERIGNOLA, AL MERCADANTE IN SCENA SPETTACOLO DI TEATRO ACCESSIBILE: UN PRIMATO PER IL CENTRO-SUD Un impegno che testimonia la volontà dell’amministrazione comunale di promuovere una cultura realmente ... statoquotidiano.it Associazione BOOM, inclusione, cultura e sport: il 2026 mette al centro la personaDalla sanità territoriale allo sport educativo, dalla cultura accessibile alla memoria civile, BOOM rafforza nel 2026 un modello fondato su alleanze ... vocedimantova.it