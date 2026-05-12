Montalto di Castro il Tar blocca il maxi-impianto fotovoltaico da oltre 65 megawatt

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha disposto il blocco di un grande impianto fotovoltaico da oltre 65 megawatt previsto a Montalto di Castro. La decisione è stata presa nel corso di una recente udienza e riguarda una questione legata alle autorizzazioni e alle procedure di approvazione dell’impianto. La vicenda coinvolge vari aspetti amministrativi e ambientali, e il provvedimento ha effetti immediati sulla realizzazione del progetto.

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Montalto, 12 maggio 2026 – Il panorama della transizione energetica nazionale subisce una svolta radicale che parte direttamente da Montalto di Castro. La sentenza numero 069752025 della Terza Sezione del TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato dal Comune, annullando il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che dichiarava la compatibilità ambientale del maxi-impianto fotovoltaico a terra denominato “Montalto Pescia” da oltre 65 megawatt. “Si tratta di una pronuncia di portata storica per il nostro territorio – affermano il sindaco Emanuela Socciarelli e l’assessore all’urbanistica Marco Fedele – perché finalmente viene riconosciuto l’eccessivo insediamento, disordinato, degli impianti nelle nostre aree agricole e la trasformazione che le nostre campagne stanno subendo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Talamello, il Tar rimette in pista il maxi impianto fotovoltaicoIl progetto del maxi impianto fotovoltaico a Talamello proposto da Agm energia avrà una seconda possibilità. Roma ovest, via libera del Tar al maxi impianto fotovoltaico: a regime potrà sostenere fino a 14.000 famiglieI vincoli imposti dai ministeri non valgono per quell’area quindi l’opera, a meno di imprevisti, si farà. Argomenti più discussi: Cosa fare a Tarquinia e Montalto di Castro nel weekend | 8-10 maggio 2026; A Montalto di Castro arriva il Thesan International Short Film Festival; Montalto di Castro - Vulci vola a San Francisco per raccontare i luoghi teatro della Civiltà Etrusca; Flashmob per il primo soccorso a Montalto di Castro: la Misericordia cerca volontari. Rise Up è il campo di EMERGENCY per chi non vuole più restare a guardare! Dal #30luglio al #5agosto a Marina di Montalto di Castro: dormirai in tenda all’ombra di una grande pineta, in un camping a due passi dalla spiaggia. per maggiori informazioni: e x.com Il Castello di Avio Italia - reddit.com reddit Montalto di Castro – Nessun ente potrà più calare dall’alto progetti devastanti: il TAR riconosce la saturazione del suolo e ferma il maxi-fotovoltaicoAnnullato il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che autorizzava il maxi-impianto fotovoltaico Montalto Pescia da oltre 65 megawa ... etrurianews.it